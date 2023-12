La serata di Leao: difende Jovic ed esulta per l’assist di Maignan (FOTO)

Mike Maignan diventa il portiere con più assist nella storia della Serie A con il passaggio che ha consentito a Christian Pulisic di segnare il gol del raddoppio in Milan-Frosinone . Il portiere rossoneri si conferma fra i migliori del suo ruolo ma, per Rafael Leao , il francese potrebbe anche giocare in una posizione più avanzata.

"Un centrocampista in più"

Storia di Rafael Leao, screen Instagram

Attraverso il proprio profilo Instagram, Leao ha condiviso una storia per esultare al fantastico assist di Mike Maignan, descrivendo il proprio compagno di squadra come "un centrocampista in più". Ma la serata della stella portoghese non finisce qui.