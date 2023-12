Milan-Frosinone, un Leao senza freni si unisce alla Curva Sud | Video

Nonostante sia out per infortunio Rafael Leao non si tira indietro e continua a sostenere i compagni, come avvenuto in Milan-Frosinone...

Nel corso delle ultime partite il Milan ha dovuto fare a meno di un giocatore molto importante per il proprio gioco, ossia Rafael Leao. Il portoghese, infatti, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 10' nel match del 'Via del Mare' contro il Lecce e l'esito degli esami ha poi evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il recupero del lusitano potrebbe completarsi in vista della sfida all'Atalanta, anche se potrebbe volerci qualche giorno in più per rivederlo effettivamente in campo.