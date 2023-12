Calciomercato Milan – Servono due difensori: il piano di Furlani e Moncada

In seconda battuta, poi, vorrebbero far arrivare Jakub Kiwior, classe 2000, polacco ex Spezia, dall'Arsenal. Nei 'Gunners', fin qui, Kiwior ha collezionato appena 414' suddivisi in 10 presenze tra Premier League (5), Champions League (3) e Coppa di Lega (2), per una media di appena 41' per partita.

L'altro nome sul taccuino è Kiwior. Theo? Bene, ma ... — Un paio di rinforzi dietro, a questo Milan, serviranno per forza. Sabato sera, in Milan-Frosinone a 'San Siro', Theo Hernández se l'è infatti cavata alla grande da difensore centrale. Deve restare, però, una soluzione da utilizzare soltanto in caso di emergenza. Theo dovrà restare dove si trova meglio, ovvero con il turbo inserito sulla fascia sinistra. LEGGI ANCHE: Mercato Milan: via Krunic? Pronto un gran colpo in Premier League >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.