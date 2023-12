Calciomercato Milan – Via Krunic? Pronto un gran colpo in Premier League

Manca poco meno di un mese e riaprirà i battenti il calciomercato: il Milan, così come è stato la scorsa estate, sarà protagonista anche a gennaio 2024. I tanti infortuni, infatti, hanno minato qualità e competitività dell'organico a disposizione di Stefano Pioli. Saranno, dunque, necessari almeno tre innesti che possano consentire al Diavolo di restare in corsa per gli obiettivi stagionali con meno affanno e con maggior varietà di scelta. Ecco cosa hanno in mente dalle parti di Via Aldo Rossi per quest'inverno.