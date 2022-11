Milan femminile, premiate Bergamaschi, Tucceri e Fusetti per le 100 presenze

Come riporta il Milan sui propri social, oggi sono state premiate Bergamaschi, Tucceri Cimini e Fusetti per le 100 presenze in rossonero

Giornata di celebrazioni al Centro Sportivo Vismara 'Puma House of Football'. Valentina Bergamaschi, Linda Tucceri Cimini e Laura Fusetti sono state premiate per aver tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Milan . Ecco le loro dichiarazioni e il video pubblicato dal club rossonero su Twitter.

Massara : "Oggi è giornata di celebrazioni. Siamo qua per premiare tre di voi che hanno raggiunto un traguardo importante: 100 presenze in maglia rossonera".

Bergamaschi : "E' un onore fare le 100 presenze con la maglia del Milan, perciò ringrazio soprattutto voi (Maldini e Massara, ndr) che avete creduto in me perché sono arrivata un po' infortunata con la rottura del crociato perciò un grazie particolare a voi".

Fusetti: "Ringrazio ancora tantissimo, per me è un onore. E' un onore per me aver visto anche le mie altre due compagne raggiungere questo obiettivo e speriamo di toglierci insieme tante soddisfazioni con questi colori".