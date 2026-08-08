In un pomeriggio amarissimo per il risultato, chiuso con u nettissimo 3-0 inflitto dal Chelsea al Milan, i rossoneri trovano comunque un raggio di luce su cui costruire il futuro del club. Tra le poche note positive della sigla di oggi spicca la prestazione del tandem formato da Luka Modric e Christian Comotto.

Milan, intesa generazionale

Scesi in campo dal primo minuto, il fuoriclasse croato e il giovane 2008 hanno mostrato di avere una grandissima intesta nonostante l'ampio divario anagrafico: ben 23 anni di differenza. Da una parte l'esperienza del Pallone D'oro, una guida e un mentore dentro e fuori dal terreno di gioco, dall'Altra la personalità del giovane 16enne del Milan, capace di reggere benissimo l'impatto contro una squadra così grande.

Per Comotto, la giornata di oggi ha rappresentato il coronamento di un sogno. Il centrocampista rossonero, infatti, vede in Modric un vero e proprio idolo fin dai primi calci al pallone. A testimoniare questa tesi il post Instagram del giovane: Comotto ha condiviso sul sul profilo social una foto di alcuni anni fa dove il giovane classe 2008 posava al fianco del croato, ancora ai tempi del Real Madrid.