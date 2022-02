Milan, cordoglio per la scomparsa di Zamparini: il post sui social

Maurizio Zamparini è morto all'età di 80 anni. Il Milan, attraverso i suoi canali ufficiali sui social, ha voluto ricordarlo così

"AC Milan si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Maurizio Zamparini, imprenditore e dirigente sportivo che per decenni è stato un indimenticato protagonista del calcio italiano alla guida di Pordenone, Venezia e Palermo".