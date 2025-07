Calciomercato Inter, Chivu punta tutto su Leoni. Ma prima via Bisseck

Calhanoglu: una cessione non scontata

Un altro nodo cruciale per il mercato interista riguarda Hakan Calhanoglu, ex Milan. Nonostante le voci e l'interesse di altri club, come il Galatasaray che però non si è ancora fatto avanti, il centrocampista turco non ha chiesto la cessione. La posizione dell'Inter è chiara: Calhanoglu partirà solo in caso di offerta adeguata, non inferiore ai 30 milioni di euro. Al di sotto di questa cifra, il giocatore resterà, essendo considerato troppo importante per essere svenduto o regalato. Chivu non ha dubbi sulla sua centralità nel progetto e si dice fiducioso di poter ricucire anche lo strappo con Lautaro Martinez, forte della sua esperienza in spogliatoi "turbolenti".