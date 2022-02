Calciomercato Milan – Trequarti, individuato il grande obiettivo estivo

Il calciomercato invernale è andato in archivio. Il Milan ha concluso questa sessione acquistando il solo Marko Lazetić, arrivato a titolo definitivo dalla Stella Rossa, che ha sostituito Pietro Pellegri, finito al Torino via Monaco. Per il resto, ceduti Andrea Conti alla Sampdoria e Miloš Kerkez all'AZ Alkmaar, più il prestito di Alessandro Plizzari al Lecce. Nessun 'colpo' in entrata: non è arrivato il difensore centrale chiesto da mister Stefano Pioli e neanche il centrocampista che, a quanto pare, la società stava trattando negli ultimi giorni di gennaio.