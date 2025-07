Calciomercato Milan, Osimhen in rottura col Napoli: i rossoneri seguono la situazione in attesa di possibili sviluppi

Victor Osimhen è tornato dal prestito al Galatasaray, ma resta in uscita. I rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis - e in generale con l'ambiente Napoli - non sono idilliaci, a causa di alcuni problemi avuti nelle stagioni passate.