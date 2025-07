La verità sulla cessione di Reijnders al Manchester City: ecco le cifre

Milan, ecco le vere cifre della cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City: 14 milioni di bonus in 5 anni

L'11 giugno il Milan ha ufficializzato la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Il centrocampista olandese, in questa stagione in maglia rossonera, è stato protagonista con prestazioni esaltanti e numeri impressionanti: ha infatti messo a referto 15 gol e 4 assist in tutte le competizioni, diventando uno dei centrocampisti più prolifici d’Europa e guadagnandosi il premio di miglior centrocampista della Serie A.