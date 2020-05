Milan, continuano gli allenamenti individuali: ecco il video

MILAN NEWS – C’è molta attesa per la giornata di lunedì, giorno in cui dovrebbero essere riammessi gli allenamenti collettivi. Nel frattempo il Milan continua gli allenamenti individuali in quel di Milanello. Il club rossonero, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un video che mostra i calciatori rossoneri al lavoro. Eccolo nel dettaglio:

Intanto dalla Francia sono sicuri: ecco il nuovo obiettivo del Milan, continua a leggere >>>