Milan, Dutu: chi è il giovane talento rossonero. Un dato sorprende

Milan, chi è Dutu? Il difensore classe 2005 convocato da Allegri con la prima squadra per il tour pre stagionale. Numeri interessanti

Milan, chi è Dutu? Il difensore classe 2005 che Massimiliano Allegri ha convocato per il tour estivo del Diavolo. Il giovane talento si è presentato a noi di Pianeta Milan con una lunga intervista esclusiva qualche tempo fa (leggi qui). Tanti retroscena interessanti. Dutu è un giocatore estremamente interessante che con la Primavera del Milan ha mostrato in campo tutte le sue qualità. È un centrale fisico e alto (192 centimetri) che fa della sua fisicità la sua arma migliore. Inoltre è veramente forte di testa, anche in attacco. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la sua stagione grazie ai numeri.