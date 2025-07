Milan, Allegri convoca tanti giovani! Presente a sorpresa Dutu

Milan, la lista dei giocatori a disposizione di Mister Allegri per la tournée nella regione Asia-Pacifico. Presente anche Dutu

Tanti i giovani convocati da Max Allegri: in porta Raveyre e Torriani. In difesa Bartesaghi, Dutu (a sorpresa), e Magni. A centrocampo Comotto, mentre in attacco chiamato Liberali. Tra i giovani assenti spicca Silvano Vos, presente negli allenamenti a Milanello. Vedremo quali di questi giocatori riuscirà a giocare durante le amichevoli estive.