Milan Primavera, Dutu: “Guidi esigente. Guarda al dettaglio”

Matteo Dutu, difensore del Milan Primavera, si è raccontato in un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianeta Milan

Matteo Dutu , difensore centrale del Milan Primavera di Federico Guidi , si è concesso in esclusiva ai microfoni di ' PianetaMilan.it ' ed ha rilasciato una lunga intervista. Diversi i temi affrontati dal classe 2005 insieme al nostro Matteo Boninsegna : hobby, curiosità, obiettivi e tanto altro. “Sognando San Siro con Matteo Dutu” è disponibile integralmente sul nostro canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole su Guidi e Vergine.

Milan Primavera, Dutu: "Guidi ci aiuta a crescere come ragazzi, giocatori e squadra"

“Il Mister è un Mister esigente, guarda il dettaglio. Secondo me è importante perché ci aiuta a crescere come ragazzi, giocatori e come squadra. A noi ci chiede di dare il 100% ogni giorno, perché solo così possiamo ambire ai grandi palcoscenici”.