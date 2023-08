Milan, Colombo sui social: “Concluso il tour si torna a Milano!”

Attraverso il proprio profilo Instagram, l'attaccante del Milan, Lorenzo Colombo, ha ringraziato i fan rossoneri per il supporto in tour

L'attaccante rossonero, Lorenzo Colombo , attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio per la fine della tournée negli Stati Uniti del Milan , con la squadra che nelle prossime ore tornerà in Italia : "Si conclude qui il nostro Tour negli Stati Uniti. Grazie per tutto l’affetto che ci avete mostrato, ora si torna a Milano!".

Il giovane centravanti, tornato alla base dopo l'anno in prestito al Lecce, deve ancora scoprire cosa ne sarà del suo futuro. In questo momento, infatti, il Milan non ha ancora deciso se mantenerlo in rosa o cederlo nuovamente in prestito, con Cagliari e Atalanta sullo sfondo e molto interessate alla situazione di Colombo.