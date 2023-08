Calciomercato Milan – L’Atalanta fa sul serio per De Ketelaere

Da acquisto principe della scorsa sessione di mercato a possibile partente in questa estate di cambiamenti. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l' Atalanta avrebbe avviato i contatti con il Milan per Charles De Ketelaere . Non è un segreto, infatti, che il trequartista belga sia uno dei nomi segnati nella lista delle cessioni rossonere.

Arrivato la scorsa estate per 35 milioni di euro, l'ex giocatore del Brugge non ha rispettato le rosee attese del tifo rossonero. Imputato come uno dei motivi che ha portato all'addio di Paolo Maldini, De Ketelaere sembra essere ormai segnato a salutare il Milan. Il mercato è imprevedibile, ma i contatti fra l'Atalanta e i dirigenti rossoneri potrebbero portare ad una clamorosa cessione dopo un solo anno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Krunic non è in vendita. Ma con Dominguez …