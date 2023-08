Calciomercato Milan – Krunic non è in vendita. Ma con Dominguez …

In questa sessione di calciomercato il Milan non reputa Rade Krunic cedibile: potrebbe cambiare tutto con Nicolas Dominguez

Il Milan dopo una corposa campagna acquisti in questa sessione di calciomercato, sta lavorando anche sul fronte delle cessioni. A centrocampo Rade Krunic è uno dei fedelissimi di Stefano Pioli per merito della sua tenacia, impegno e professionalità. Il bosniaco rappresenta per il mister parmigiano la classica riserva di lusso e non vorrebbe privarsene.

Ad oggi per il Diavolo il classe '93 è considerato assolutamente incedibile. La situazione si ribalterebbe totalmente se fosse il calciatore a chiedere di andare via. La squadra che ha manifestato un grande interesse per il calciatore è il Fenerbahce che non vorrebbe però sborsare la cifra richiesta dai rossoneri, ritenuta troppo alta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il sostituto in caso d'addio del ventinovenne potrebbe essere Nicolas Dominguez, autore di un'ottima stagione con la maglia del Bologna.