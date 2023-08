Calciomercato Milan – Sfuma un centrocampista? Le ultime dalla Spagna

Un calciomercato molto intenso quello del Milan che nel mese passato di luglio ha messo a segno molti colpi, rivoluzionando la squadra. Il lavoro della dirigenza formata da Furlani e Moncada non è però finito. La rosa ha bisogno di ulteriori rinforzi tra difesa e possibili ritocchi a centrocampo e attacco. La mediana, infatti, potrebbe subire ulteriori cambiamente, specialmente se ci dovessero essere delle partenze. Adli sembrerebbe sul piede di addio, ma anche Rade Krunic potrebbe essere tentano dalle offerte turche. Per questo il prossimo arrivo di Musah potrebbe non essere del tutto sufficiente per Pioli.