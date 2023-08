Calciomercato Milan – Krunic e il Fenerbahçe: scelta al centrocampista

Il Milan continua con il suo lungo lavoro in questa sessione di calciomercato. I rossoneri, dopo aver messo a segno vari colpi, potrebbero anche pensare alle cessioni, necessarie per poter sfoltere la rosa. Non sono esuberi, il Diavolo potrebbe anche pensare di cedere un possibile titolare, sempre in mediana. Vediamo le ultime novità riguardo a Rade Krunic.