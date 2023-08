Calciomercato Milan – Centrocampista, pronto un colpo da 90 in Serie A

Se il mese di giugno era stato traumatico per i tifosi rossoneri, con l'addio a Zlatan Ibrahimović, il licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara e la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, luglio ha riservato decisamente tutt'altro tipo di soddisfazioni. Il Milan è stato il re del calciomercato in Italia, con sette acquisti centrati e un altro (Yunus Musah) in fase di definizione. Ma Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non hanno certo terminato qui le operazioni.