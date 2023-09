Milan, le stelle di Camarda e Liberali brillano anche nell’Italia Under 17

Il Milan , in linea generale, è sempre stato attento alla crescita del proprio Settore Giovanile , come dimostrano le diverse generazioni forti che si sono alternate nel corso degli anni. Al momento, però, ci sono due giovanissimi rossoneri che sembrano davvero avere i numeri dei grandi campioni, ossia Francesco Camarda e Mattia Liberali .

Dopo essersi messi in mostra con il Milan Primavera, da sotto età, i due talenti rossoneri hanno manifestato le loro qualità anche con la maglia dell'Italia Under 17. Nell'amichevole odierna contro i pari età della Danimarca, infatti, sono andati in gol sia Francesco Camarda che Mattia Liberali. Il Diavolo ha in seno due talenti davvero cristallino. LEGGI ANCHE: Milan, la strana parabola di Adli: da esubero alla lista Champions >>>