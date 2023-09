Milan, la strana storia di Adli: da esubero alla lista Champions

L'arrivo al Milan , le prime amichevoli, la stagione passata in panchina e, ora, l'occasione tanto attesa. La storia di Yacine Adli non inizia di certo ora, anzi, poiché il centrocampista veste la maglia dei rossoneri dall'estate del 2021. Acquistato dal Bordeaux , il talento francese fu lasciato in prestito proprio ai Les Girondins per un'altra annata. Supera la soglia di Milanello solo nel 2022 e le prime impressioni sono molto positive. Adli prende parte a tutte le amichevoli del ritiro estivo ma, sorprendentemente, collezionerà solo 6 presenze, delle quali una da titolare, nella stagione 2022/23.

Ai margini della rosa

I tifosi allora insorgono, si chiedono come mai Adli trovasse così poco spazio in rosa. Quella del 22/23 sembra una stagione lontana anni luce, ma in realtà è stata vissuta solo fino a qualche mese fa. Un'annata difficile, soprattutto in campionato, dove i risultati non aiutavano di certo il Milan di Stefano Pioli. Eppure, proprio a causa di quelle prestazioni negative, il tifo rossonero chiedeva a gran voce che ad Adli fosse data una chance, un'opportunità per mostrare il suo valore. Peccato, però, che il classe 2000 finirà sempre di più ai margini del progetto tecnico.