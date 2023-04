Milan, Calabria: “Non voltiamo lo sguardo di fronte al razzismo”

Anche il capitano del Milan, Davide Calabria, si fa sentire protestando per gli episodi di razzismo avvenuti durante Juventus-Inter

Anche il capitano del Milan , Davide Calabria , ha voluto esprimersi in merito agli episodi di razzismo accaduti durante il match di Coppa Italia tra Juventus e Inter . Il giocatore rossonero ha postato una storia sul proprio profilo Instagram che recita: "Ognuno di noi è responsabile di quanto succede. Non possiamo più voltare lo sguardo davanti agli episodi di razzismo. Serie A, bisogna agire".

Calabria, però, non è l'unico giocatore del Milan ad essersi rivolto ad atti di razzismo. In sostegno di Romelu Lukaku, infatti, sono arrivati anche Mike Maignan e Rafael Leao. In particolar modo il portiere rossonero, sempre attraverso il proprio profilo Instagram, lamenta di troppe parole e pochi fatti: "Ogni anno è la stessa cosa. A cosa servono i provvedimenti disciplinari? Meno parole e più fatti. È tutto quello che domandiamo".