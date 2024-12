Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha emozionato sui social dopo il suo ritorno in campo in allenamento in seguito all'infortunio

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha pubblicato un post emozionante sui propri social dopo il rientro in campo. Come noto, infatti, il mediano algerino era rimasto vittima di un grave e brutto infortunio qualche mese fa, mentre si trovava in ritiro proprio con la sua Nazionale. Il guaio fisico è apparso sin da subito molto importante, così come sono sembrati lunghi i tempi di recupero, anche perché l'ex Empoli era rientrato in Italia in stampelle.