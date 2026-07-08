Il nuovo allenatore rossonero saluta i sostenitori sui social prima della presentazione ufficiale a Casa Milan: i dettagli dell'accordo fino al 2029
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
Attraverso l'account ufficiale sul social network 'Instagram' del Milan, il nuovo allenatore dei rossoneri, Rúben Amorim, ha voluto mandare un video-messaggio d'impatto a tutti i tifosi milanisti.
Le prime parole del tecnico portoghese sono state un chiaro manifesto d'intenti per il futuro del club:
"Ciao tifosi, sono davvero felice di essere qui. Per tanti anni sono stato uno di voi, quindi farò del mio meglio per vincere con questo club e passare tanti anni qui insieme a voi".
Il palmarès di Amorim: i successi in PortogalloSicuramente un ottimo proposito per Amorim che, prima dell'esonero nella sua breve esperienza sulla panchina del Manchester United, aveva dimostrato tutto il suo valore in patria vincendo moltissimo alla guida di due club differenti:
- Sporting Braga: la conquista di una Coppa di Lega portoghese.
- Sporting Lisbona: un bottino di 2 Coppe di Lega, 2 campionati nazionali e 2 Supercoppe del Portogallo.
Le cifre del contratto e l'attesa per la conferenza stampaAllenatore del Milan dallo scorso 16 giugno, Amorim ha firmato con il club di Via Aldo Rossi un accordo a lungo termine strutturato secondo queste specifiche economiche:
- Durata: contratto di tre anni con scadenza fissata al 30 giugno 2029.
- Opzione: clausola per il prolungamento sulla quarta stagione (fino al 2030).
- Ingaggio: uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.
Arrivato in Italia nella giornata di lunedì, il tecnico ha visitato subito 'Casa Milan' e lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Nella giornata di ieri, invece, è andata in scena la visita al centro sportivo dei rossoneri, Milanello, dove è stato accolto dal proprietario Gerry Cardinale.
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