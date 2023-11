Milan, Adli cuore rossonero: “Comunque andrà io non ti lascerò”

Dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative e con poco spazio trovato, in questi primi mesi del nuovo campionato Yacine Adli è riuscito a risalire le gerarchie di Stefano Pioli. Il suo impiego, probabilmente, è ancora troppo poco frequente, ma il centrocampista del Milan ha spesso fatto vedere di non perdersi d'animo. E la dimostrazione, ancora una volta, è arrivata dai social.

Yacine Adli, infatti, qualche ora fa ha pubblicato sul proprio profilo 'Instagram' una foto che lo ritrae con la giacca del Milan. In un momento in cui comunque il club rossonero non sta avendo partite dal momento in cui c'è la sosta per le Nazionali. A corredo la didascalia: "Comunque andrà io non ti lascerò".