Pagelle Milan-Sampdoria Femminile 1-1: Asllani non basta, Piga ingenua

Piga, voto 4,5: un fallo ingenuo e un rigore regalato in un match, fino a quel momento, diretto benissimo. Un errore che pesa molto dato che le blucerchiate avevano creato davvero pochi grattacapi.

Centrocampo — Mascarello, voto 6,5: detta i ritmi e mette ordine quando la Sampdoria si alza in pressing. Sempre saggia nelle scelte ed intelligente in alcune imbucate che meritavano maggior fortuna. Quando viene sostituita il Milan perde in palleggio.

Grimshaw, voto 5: meno saggia della compagna di reparto poiché spende un'ammonizione per un fallo evitabile. Gioca con grande ardore ma, spesso, la sua pressione è fin troppo aggressiva.

Attacco — Dompig, voto 6: vuole ritrovare il gol e si vede. Corre per due e combatte per tre. Si mette al servizio della squadra ma a volte inciampa nell'egoismo tipico degli attaccanti e di chi non firma una rete da ben 7 partite.

Asllani, voto 7: la stella di questa squadra, quando si accende lei si accendono anche le compagne. Brava a sbloccare il match con una rete da opportunista. Dà sempre la sensazione di poter essere pericolosa ma, questa sera, non è bastato per ottenere il successo.

