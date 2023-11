Calciomercato Milan – Krunic in difficoltà? Si pensa al clamoroso scambio

In questo avvio di stagione, che per il Milan è stato un roller-coaster di emozioni, uno dei rossoneri più in difficoltà è stato senza dubbio Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, spesso preferito ad altri in cabina di regia da Stefano Pioli, non ha sempre dato segnali positivi. Anzi, in alcune occasioni è mancato quel qualcosa in più che nella scorsa annata, invece, aveva spesso dato alla squadra.