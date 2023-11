Milan, rinnovi di Giroud e Maignan: ecco le ultime notizie

Milan, strada più difficile per Maignan

Più lunga e complessa sarebbe la strada per il rinnovo di Maignan. Le cifre per il Milan potrebbero essere alte: non basterebbe spendere il doppio di quello che prende oggi, ovvero 2,8 milioni a stagione. Maignan, comunque, ha dichiarato di voler restare al Milan. Vedremo se ci sarà anche il rinnovo per il francese.