Calciomercato Milan – Che lista per la difesa! Tanti nomi in ballo

Il Milan , dopo l'emergenza in difesa causata dai tanti infortuni, dovrà, per forza di cose, cercare un'opportunità nel calciomercato inverale . Sono tante le possibilità per i rossoneri, che dovranno cercare il giusto profilo da mettere a disposizione di Pioli già da gennaio. Ne parla 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il quotidiano fa il punto su alcuni nomi accostati al Diavolo.

Calciomercato Milan, quanti nomi per la difesa!

La preoccupazione maggiore, si legge, è per il difensore centrale. Il Milan ha Kalulu e Pellegrino infortunati, così come Caldara che però è fuori dal progetto. Inoltre Kjaer non dà grandi garanzie dal punto di vista fisico. Lloyd Kelly del Bournemouth interesserebbe moltissimo ma il club inglese non vorrebbe privarsi a gennaio del suo capitano, preferirebbe perderlo a zero in estate. Jakub Kiwior sarebbe un’idea in prestito, ma prima va convinto l'Arsenal. Pista aperta quella di Konstantinos Koulierakis del Paok, già sfiorato ad agosto. Le cifre che pretende la società greca sarebbero vicine ai 15 milioni. Accostato un altro nome, Arnau Martínez 20enne del Girona, gioca prevalentemente a destra: al momento sarebbe un'opzione per il calciomercato estivo dei rossoneri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Chi è Popovic. Ruolo, dati e skills