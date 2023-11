Calciomercato Milan – Chi è Popovic: ruolo, dati e skills (Video)

Matija Popovic, é molto alto nonostante la giovane età: 193 centimetri e potrebbe ancora crescere. Ha un fisico molto lungo, ma è in grado di muovere benissimo le gambe. Non ha preferenze nel uso dei piedi, può usare sia il destro che il sinistro senza problemi. Un controllo palla molto buono: Popovic spesso parte dalla sinistra e vola, sfruttando la sua tecnica in dribbling e la sua buona velocità di base. Da fermo o in corsa può saltare più di un avversario alla volta. La tecnica e la capacità tattica sono raffinate: può aprire spazi ai compagni con ottimi passaggi e una buonissima visione. Come dimostra la grande quantità di gol, anche sotto rete sa il fatto suo. Quanto vale? Il Milan potrebbe prenderlo a zero. Il che sarebbe un colpo, in prospettiva, davvero interessante per i rossoneri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Krunic da regista non va? Osservato un talento