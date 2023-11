Calciomercato Milan – Krunic da regista non va? Ecco il colpo

Il Milan, dopo aver iniziato bene l'anno, si è perso in campionato: il Diavolo dalla pausa fino al Lecce, ha conquistato solo due punti. Il pareggio subito al 'Via del Mare' in rimonta cresce i dubbi intorno alla squadra. Anche se manca ancora tanto, sono molti i rumor di calciomercato attorno al club rossonero. I rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un regista per il centrocampo.