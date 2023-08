Milan, la dichiarazione d’amore di Adli: “Ovunque tu sarai, io ci sarò”

Yacine Adli, attraverso i propri profili social, ha voluto esprimere il proprio sentimento per il Milan, club in cui milita

Nel corso della passata stagione uno dei giocatori che hanno avuto meno spazio in assoluto in casa Milan è stato Yacine Adli. Il centrocampista ex Bordeaux, però, non si è mai scoraggiato e anche in questo pre-campionato, ha dimostrato di tenere parecchio alla causa, tanto da organizzare eventi a casa sua. Oltre ad essere uno tra i più accoglienti per i nuovi arrivati dal mercato estivo.