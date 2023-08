Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Il Fenerbahce non molla per Krunic”

Dalla Turchia riferiscono come il Fenerbahce stia continuando nel pressing per arrivare al centrocampista del Milan Rade Krunic

Nelle ultime settimane il Fenerbahce si è dimostrato particolarmente interessato a Rade Krunic . Il Milan , però, avrebbe provato a trattenerlo ad ogni costo, anche perché Stefano Pioli punterebbe parecchio su di lui. Il club turco, in ogni caso, non intende lasciare perdere la trattativa così facilmente, nonostante l'arrivo di Fred .

Secondo quanto riferito dalla testata turca 'Enchange Sports', il Fenerbahce starebbe continuando nel pressing per Rade Krunic. L'offerta presentata al Milan sarebbe di 7 milioni di euro, ritenuta comunque bassa dai rossoneri. Per il bosniaco sarebbe pronta una proposta di 2,3 milioni di euro a stagione.