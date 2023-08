Calciomercato Milan – Dall’Olanda: “Il Diavolo ci ha provato per Schouten”

Dall'Olanda riferiscono come il Milan avesse fatto un serio tentativo per Jerdy Schouten, mediano del Bologna prossimo ad accasarsi al PSV

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato uno dei reparti su cui il Milan è maggiormente intervenuto è stato il centrocampo. L'addio di Sandro Tonali e l'infortunio di Ismael Bennacer hanno spinto il Diavolo a muoversi in maniera intelligente e finora sono arrivati Ruben Loftus-Cheek , Tijjani Reinders e Yunus Musah . Ma potrebbe non essere ancora finita.

Secondo quanto riferito dal collega Rik Elfrink, infatti, il Milan avrebbe fatto un tentativo in extremis per Jerdy Schouten, offrendo al Bologna addirittura 20 milioni di euro. Nonostante ciò, però, il giocatore avrebbe preferito comunque il PSV Eindhoven, nonostante il club olandese abbia offerto appena 12 milioni. Ancora il trasferimento non è ufficiale e ci sarebbero ancora dettagli da limare, ma sembra che la volontà del ragazzo sia fondamentale. LEGGI ANCHE: Milan, il focus tattico ad una settimana dal campionato >>>