Milan, focus tattico: il ruolo di Musah e la posizione di Kalulu

Musah mezz'ala, dunque, ma come ha giocato nelle sue prime apparizioni? Risulta chiaro che l'ex Valencia debba ancora entrare nel sistema tattico rossonero e approfondire le richieste di Stefano Pioli . Le sue caratteristiche sono quelle di un giocatore sì da rottura ma anche da inserimento. Diventa quindi probabile che Musah si candidi a primo sostituto di Loftus-Cheek , quella pedina che balla fra centrocampo e trequarti. Mistero risolto, insomma, ora non ci resta che attendere il suo completo inserimento in rosa.

Che Kalulu sia un giocatore capace di ricoprire più ruoli lo abbiamo capito fin dal suo arrivo al Milan . Il francese, difatti, ha ricoperto tutte le posizioni nella retroguardia rossonera: terzino destro, terzino sinistro e centrale, senza dimenticare il braccetto nella difesa a 3. Eppure, si pensava che quest'anno Kalulu potesse trovare più tranquillità, andandosi a piantare in un solo ed unico ruolo. Stefano Pioli aveva parlato di lui nella prima conferenza del ritiro, spiegando che in questa stagione sarebbe stato utilizzato esclusivamente come centrale.

Eppure, non è stato così. Anzi, in queste ultime amichevoli Kalulu ha giocato come terzino di destra. L'assenza di Calabria ha certamente influito sulla scelta, ma c'è da dire che sulla fascia, Pierre, non ha giocato per niente male. Proprio su questo punto molti tifosi rossoneri si sono chiesti se il suo ruolo definitivo non possa essere il terzino. Kalulu è, infatti, un giocatore veloce, con un buon piede e capace di garantire equilibrio offensivo e difensivo. Chissà, forse queste ultime uscite avranno spinto Pioli a riflettere. Magari il terzino destro, tanto ricercato sul mercato, lo abbiamo già in rosa. LEGGI ANCHE: Milan, appunti sparsi in vista del Bologna. Bene l’attacco, meno la difesa