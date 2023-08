Milan, appunti sparsi in vista del Bologna: bene l’attacco, meno la difesa

Ma la difesa? — La note dolente rappresenta certamente il reparto arretrato. Gli uomini sono gli stessi e, difatti, il pacchetto difensivo non ha subito grandi cambiamenti. Sembrerebbe paradossale, ma, nonostante non vi siano volti nuovi, quello della difesa rimane l'ingranaggio su cui lavorare di più. Stefano Pioli non ha effettuato grandi cambiamenti tattici, lo spartito rimane lo stesso come detto prima, ma ha alzato l'asticella del pressing e dell'aggressività. Anche durante la scorsa stagione il Milan giocava difendendo in avanti, ma quest'anno sembra voler avanzare ulteriormente il proprio baricentro.

I terzini — E allora, dov'è il problema? Non ve n'è uno solo, ma ben due. Prima di tutto i terzini. Abbiamo potuto vedere quanto questi diventino delle vere e proprie mezze ali, andando dunque ad isolare i due esterni d'attacco per poter creare quegli uno contro uno micidiali se in rosa hai Leao e Chukwueze. Eppure, i vari Calabria, Theo Hernandez, Florenzi e Kalulu sembrano ancora faticare a trovare la giusta posizione in copertura. Anzi, forse il migliore di questi ultimi è stato proprio Kalulu che, a differenza di quanto detto da Pioli, potrebbe benissimo essere il titolare della fascia destra. Sono meccanismi da oliare, questo è chiaro, ma in attesa della perfezione, forse, sarebbe meglio mantenerli più stabili.

Il regista — Il secondo problema, infine, riguarda il regista davanti alla difesa. Il titolare, escludendo sorprese di mercato, dovrebbe essere Rade Krunic. Il bosniaco è stato protagonista di un'ottima seconda parte di stagione lo scorso anno, ma con tutti i cambiamenti, tattici e non, forse servirebbe un profilo diverso. Questo Milan necessità di un regista puro, qualcuno che riesca a dettare bene i tempi e i ritmi di gioco. Un punto fermo in grado di garantire copertura e impostazione. Chiaro che chiedere un top sarebbe anche troppo in questo momento ma, in attesa di Bennacer, non sarebbe male un profilo giovane ma puro di ruolo. I dirigenti rossoneri lo sanno bene e il tentativo di extremis per Nicolò Rovella ne è la prova chiara e lampante.