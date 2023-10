Milan, Adli tifoso vero: canta a memoria il coro della Curva Sud | Video

Arrivato al Milan all'inizio della scorsa stagione, per un intero campionato Yacine Adli non ha trovato grande spazio nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli. Ma con il duro lavoro e con l'attaccamento alla maglia rossonera, il centrocampista francese ha dimostrato di potersi giocare le proprie chance. E, oltre ad essere entrato a far parte delle rotazioni, continua a dare atto del proprio tifo.