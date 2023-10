Calciomercato Milan – Maignan sul taccuino di due top club europei

La sessione del mercato invernale è ancora lontana ma ai rumors non importa e si diffondo lo stesso. Il Milan si gode il primato in campionato e, soprattutto, i suoi campioni. Uno di questi è stato protagonista, in positivo e in negativo, nell'ultima sfida dei rossoneri prima della sosta per le nazionali: parliamo di Mike Maignan . Le prestazioni del portiere francese risultano sempre al di sopra della media e questo non fa che attirare l'attenzione dei top club europei.

Sirene inglesi e tedesche per Maignan

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Maignan sarebbe ormai il primo nome sul taccuino di Chelsea e Bayern Monaco. La squadra londinese è alla ricerca di un nome di primo livello per la porta, così come i tedeschi che puntano ad un profilo all'altezza per il post Neuer. A queste due squadre, però, va aggiunto anche il Psg, club in cui Maignan è cresciuto. Il classe '95 non ha mai negato un suo possibile ritorno a Parigi e il Milan si sfrega le mani pensando ad una possibile asta al rialzo per il suo portiere di punta. LEGGI ANCHE: Milan, Kalulu e Krunic hanno recuperato. Personalizzato per Loftus-Cheek