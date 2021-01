Mercato Milan, Calhanoglu: rinnovo in vista? Ecco l’indizio social

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Potrebbe essere davvero in vista il tanto aspettato rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. L’indizio arriva direttamente dal calciatore turco che su Instagram lancia un messaggio davvero diretto ai tifosi rossoneri. Una foto del numero 10 di spalle mentre esulta, senza parole, solamente i colori rosso e nero come descrizione dell’immagine. Insomma, un bel messaggio di speranza, a pochi giorni dal ritorno in Italia del suo agente Gordon Stipic che a questo punto immaginiamo possa aver trovato l’accordo con la dirigenza di via Aldo Rossi.