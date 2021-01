Calciomercato Milan – Duarte, visite mediche con l’Istanbul Basaksehir

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tutto fatto per il passaggio di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir. Il brasiliano classe 1996 si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni più bonus. Il suo contratto col Milan dura ancora fino al 2024 e i rossoneri si augurano di cederlo o riaverlo più pronto e in forma, così da poter rappresentare una buona alternativa in difesa o che almeno possa fruttare qualcosa sul mercato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, oggi è tempo di visite mediche in Turchia per Duarte. Il difensore è arrivato in Turchia dopo aver svuotato il suo armadietto a Milanello. Se le visite mediche andranno bene, presto sarà un giocatore della squadra turca.

