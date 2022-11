Leao esulta sui social dopo la vittoria contro il Ghana: “Per la mia gente”

Rafael Leao determinante anche con il Portogallo. L'attaccante del Milan, in occasione della partita di oggi contro il Ghana, è entrato al 77esimo minuto di gioco e ha trovato il gol dopo tre minuti dal suo ingresso in campo. Per Leao si tratta della prima rete con la sua nazionale e, al termine del match, ha espresso tutta la sua gioia sui social. "Per il mio Paese, per la mia gente", la frase apparsa sul suo profilo Instagram insieme ad una foto che lo ritrae felice dopo il gol. Mercato Milan, Pellegatti vede nero: ecco perché >>>