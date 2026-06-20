Il preparatore dei portieri dello staff tecnico di Massimiliano Allegri saluta il Milan: il messaggio d’addio di Claudio Filippi
Milan, Maignan: "Capitano e leader? Ci nasci, non ci diventi"
Si conclude dopo una sola stagione l'avventura di Claudio Filippi al Milan. La decisione del proprietario Gerry Cardinale di esonerare Massimiliano Allegri, inevitabilmente, ha portato all’addio anche del suo staff tecnico. Con il tecnico promesso sposo del Napoli, saluta anche il preparatore dei portieri che lo accompagna sin dai tempi della Juventus. Filippi è reduce da una grande annata, come testimoniano le ottime prestazioni offerte in campo da Mike Maignan.
Milan, il messaggio d'addio di Claudio FilippiFilippi ha voluto salutare il Milan attraverso un messaggio di ringraziamento rivolto al club, ai tifosi, ai dipendenti e ai suoi calciatori.
"Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un Club glorioso con una Tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per dove è collocato e per come sono le persone che ci lavorano, dalla ristorazione, alla reception, alle signore delle pulizie, tutti innamorati del Loro Milan. Con Daniele abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali. A Mike, Pietro, Lorenzo, Matteo un Grazie dal profondo del cuore e un In bocca al lupo per un futuro raggiante".
Milan, via anche Maignan?L'addio di Claudio Filippi apre un enorme interrogativo anche sul futuro di Mike Maignan. Lo scorso 31 gennaio, il portiere ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2031, ma il recente licenziamento di Allegri e del suo staff sta facendo vacillare le certezze del capitano. Il giocatore, infatti, era particolarmente legato a Filippi e proprio questo rapporto lo aveva portato ad estendere il proprio accordo con il club rossonero. Negli ultimi giorni, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il suo agente Jonathan Kebe starebbe tastando il terreno per proporlo a qualche club di Premier League. Tuttavia, il nuovo tecnico Ruben Amorim è pronto a bloccare tutto e lo ha già fatto sapere al francese attraverso una telefonata.
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