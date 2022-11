Haaland, dedica al ristorante italiano: “La miglior pasta di sempre” (FOTO)

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, si trova in Italia: il norvegese ha mangiato in un noto ristorante italiano

Erling Haaland in Italia. No, non è una bomba di mercato ma si tratta semplicemente di una gita per l'attaccante del Manchester City. Il norvegese, infatti, oggi si trovava a Maranello, probabilmente per l'acquisto di una Ferrari. L'ex Borussia Dortmund successivamente si è recato a Fiorano Modenese dove ha mangiato al Ristorante Montana. Proprio il locale ha pubblicato delle foto di Haaland, il quale ha anche lasciato una dedica particolare: "A Rossella. La miglior pasta che abbia mai mangiato. Grazie", ha scritto il classe 2000.