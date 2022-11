Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma: colpo in Serie A a centrocampo

Il calciomercato, si sa, non dorme mai. A maggior ragione con i campionati tutti fermi e con l'apertura della sessione invernale tra poco più di un mese. Il Milan sta iniziando tutte le valutazioni del caso per puntellare una rosa che, a livello numerico, non avrebbe nessuna urgenza di essere modificata. Nessuna frenesia, ma gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre rivolti alle possibili occasioni che potrebbero presentarsi. D'altronde il mantra spesso ripetuto da Stefano Pioli è sempre lo stesso: "Non compriamo tanto per comprare".