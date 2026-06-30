Da pochi istanti Gonçalo Ramos è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centravanti portoghese classe 2001 ha firmato un contratto quinquennale fino al 2031 a 7 milioni di euro netti a stagione e dal prossimo 12 luglio si allenerà a Milanello agli ordini di Ruben Amorim. Pochi minuti dopo il comunicato diramato dal club rossonero, il giocatore ci ha tenuto a ringraziare e salutare il Paris-Saint Germain.

La storia di Gonçalo Ramos al PSG

Gonçalo Ramos saluta il PSG

Caricamento post Instagram...

“Oggi si conclude uno dei capitoli più significativi della mia carriera. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che porterò sempre con me. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due Champions League, oltre a diversi altri trofei, e abbiamo condiviso momenti che resteranno impressi per sempre nella memoria di tutti coloro che hanno fatto parte di questa avventura. Desidero ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver celebrato ogni singola vittoria al nostro fianco. Il vostro supporto è stato fondamentale per ognuno dei nostri successi. Oggi me ne vado, ma lascio un pezzo del mio cuore in questo club. Il PSG resterà sempre una casa per me, e custodirò l'orgoglio di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia. Grazie di tutto. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia”.

Gonçalo Ramos al Milan: il comunicato ufficiale del club rossonero

Caricamento post Instagram...

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031. Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos cresce nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona supera le 100 presenze ufficiali e realizza 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze. Nel novembre 2022 debutta con la Nazionale maggiore del Portogallo. Con la selezione lusitana prende parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e conquista la UEFA Nations League 2024/25. AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".

Nell'estate del 2023 il PSG acquista Gonçalo Ramos dal Benfica in prestito con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro e un anno dopo esercita la clausola per prolungare la sua esperienza in Francia. A Parigi, il giocatore non è mai riuscito a trovare continuità nel sistema di gioco di Luis Henrique, anche a causa della concorrenza di calciatori dal calibro di Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Bradley Barcola, Desiré Douè e Khvicha Kvaratskhelia. Nelle tre stagioni all'ombra della Tour Eiffel, il centravanti portoghese colleziona comunque un buon bottino: 45 gol e 10 assist in 131 presenze, vincendo 12 trofei complessivi tra cui due Champions League consecutive nel 2025 e nel 2026.Questo il messaggio d'addio di Gonçalo Ramos al Paris-Saint Germain nell'ultimo post pubblicato sul proprio profilo InstagramQuesta, invece, ladiffusa dal