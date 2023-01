Giroud, il saluto a Lloris dopo l’addio alla Francia: “E’ stato un onore”

Hugo Lloris ha ufficialmente detto addio alla nazionale francese. Dopo aver conquistato la coppa del mondo nel 2018 e averla sfiorata un mese fa in Qatar, il portiere del Tottenham, attraverso un'intervista, ha deciso di non vestire più la maglia blu. Tra i tanti compagni di squadra e di nazionale c'è anche l'attaccante del Milan Olivier Giroud. Il numero 9 rossonero ha voluto dedicare un pensiero pubblicando un post sul proprio profilo Instagram. "Un orgoglio e un onore aver condiviso momenti magici al tuo fianco in Blues", le parole pubblicate da Oli accompagnate da una bella foto che lo ritrae insieme a Lloris e alla coppa del mondo conquistata cinque anni fa. Milan, l'attacco piange: ecco quando torna Ibrahimovic.