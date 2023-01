Milan, escluso Giroud l’attacco piange: quando torna Ibrahimovic? | News

Nonostante il mercato di riparazione sia già iniziato, Pioli aspetta il ritorno a pieno regime di Ibrahimovic: ecco quando tornerà

Enrico Ianuario

La partita di ieri sera contro la Roma ha dato un po' di indicazioni più e meno positive. Il Milan ha dominato il match per 87 minuti, rischiando poco e creando il tanto che è bastato per trovare il doppio vantaggio. La squadra di Pioli ha dato pochi punti di riferimento agli avversari, spesso in ritardo sulla marcatura. I rossoneri, infatti, scambiavano spesso le posizioni, anche la prima punta Giroud che in paio di occasioni, specialmente in fase di non possesso, scivolava sulla fascia sinistra per fare pressione mentre i giallorossi tentavano di dare vita ad un'azione pericolosa. I gol segnati ieri, però, non sono arrivati dagli attaccanti, segno di come qualcosa manchi lì davanti. Ad andare in rete con una certa regolarità sono sempre i soliti due: Rafael Leao e Olivier Giroud. Per il resto i gol arrivati dal reparto d'attacco non sono tantissimi: appena uno da Origi, tre da Rebic e Messias e due da Saelemaekers. Niente a confronto con gli otto gol segnati dal portoghese i nove del francese. Nonostante il mercato di gennaio ormai sia iniziato da un paio di giorni, il Milan potrebbe non puntellare ulteriormente l'attacco. Anzi, preferirebbe aspettare il rientro di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, quando torna Ibrahimovic? — Nonostante i 41 anni, al Milan serve la presenza di Ibrahimovic lì davanti. La sua fisicità e la sua tecnica bastano e avanzano per creare spazi, mandare in porta i suoi compagni e attirare l'attenzione dei marcatori. Inoltre ha i centimetri necessari per dare una mano in difesa durante i calci piazzati degli avversari (e ieri sì che sarebbe servito). L'età, ovviamente, non è dalla sua parte, ma analizzando la scorsa stagione, quando Ibra dimostrava di stare bene, i gol arrivavano con frequenza. L'ultimo gol dello svedese è arrivato esattamente un anno fa, quando il Milan vinse 3-0 contro il Venezia. Da allora i tanti stop ne hanno limitato il minutaggio, fino ad arrivare all'operazione necessaria per la ricostruzione del ginocchio.

Diversamente da quanto ci si potesse aspettare, il rientro di Zlatan Ibrahimovic non è previsto per la fine di questo mese. L'attaccante svedese, in realtà, avrebbe messo nel mirino la partita di Champions League contro il Tottenham, in programma il prossimo 14 febbraio. Chiaramente, considerata la sua voglia di tornare protagonista in campo e non solamente a bordo campo, non ci sarebbe da sorprendersi se dovesse rientrare prima dell'importante partita contro la squadra di Antonio Conte. Stefano Pioli conta molto su Ibrahimovic e lo svedese ha intenzione di ripagare la fiducia dell'allenatore rossonero.