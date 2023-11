Francia, Giroud segna in rovesciata: i figli esplodono di gioia | Video

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha segnato un gol in rovesciata nel match Francia-Irlanda. Ecco la reazione dei suoi figli

Quella di ieri è stata una giornata storica per la Nazionale della Francia . 'Les Bleus', infatti, hanno superato con un nettissimo 14-0 la selezione di Gibilterra , avversario sicuramente più che modesto. Si tratta del successo più largo di sempre da parte della formazione transalpina, in cui hanno trovato spazio anche Olivier Giroud , autore di una doppietta, e Theo Hernandez , che di assist ne ha confezionati due.

L'attaccante del Milan, dopo che gli è stato annullato un gol dal VAR, ne ha segnati due nel giro di tre minuti, uno dei quali, il secondo, in rovesciata. Un gesto tecnico che non è passato inosservato nemmeno agli occhi dei figli di Olivier Giroud, che sono esplosi di gioia dopo la rete siglata dal padre. Una reazione diventata virale nelle ultime ore sui social.